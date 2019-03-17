Van'da iş yerine 'horoz dövüşü' baskını

VAN'ın İpekyolu ilçesinde horoz dövüşü düzenleyerek yasa dışı bahis oynatanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 49 kişiye de para cezası kesildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde vatandaşların huzurunu sağlamak, hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla umuma açık işletmeler ile eğlence mekanlarında denetim yaptı. Denetimler sırasında Bahçıvan Mahallesi Karatekin Sokak'ta bulunan bir iş yerinde horoz dövüştürülerek, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu adrese operayon yapıldı. Operasyonda horoz dövüşü için kurulan ring çevresinde toplananlara baskın gerçekleştirildi. 100 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, yaralanan horozlara müdahale için kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları ve 8 kutu ilaç bulundu. 5 bin 395 TL'nin de ele geçirildiği operasyonun ardından horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Horoz dövüştüren 14 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bahis oynayan 49 kişiye de toplam 15 bin 680 TL para cezası kesildi.

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