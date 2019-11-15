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Van'da ilk defa yapılan 'bacak uzatma' ameliyatı Hediye'ye umut oldu

VAN'da yaşayan ve doğuştan kalça çıkığı olan Hediye Elmas'a (24), Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'bacak uzatma' ameliyatı yapıldı. İlk olarak kalça çıkığı ameliyatı olan Elmas, daha sonra yapılan bacak uzatma ameliyatıyla sağlığına...

GENEL 15.11.2019, 11:07
Van'da ilk defa yapılan 'bacak uzatma' ameliyatı Hediye'ye umut oldu
VAN'da yaşayan ve doğuştan kalça çıkığı olan Hediye Elmas'a (24), Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'bacak uzatma' ameliyatı yapıldı. İlk olarak kalça çıkığı ameliyatı olan Elmas, daha sonra yapılan bacak uzatma ameliyatıyla sağlığına kavuştu. İki bacağı arasında 7 santimetre fark bulunan  ve bu nedenle okulunu da bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Elmas, artık ideallerini gerçekleştirmek için hayata daha sıkı sarılacağını söyledi.
Van'da 10 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Hediye Elmas, kalça çıkığı ile dünyaya geldi. Herhangi bir tedavi için doktora gitmeyen Elmas, hem ağrı hem de rahat yürüyememe gibi sorunlar yaşamaya başladı. İki bacağı arasında 7 santimetre fark bulunan Elmas, lise birinci sınıf öğrencisiyken okulunu da bırakmak zorunda kaldı. Elmas, 19 yaşına geldiğinde tedavisi için kendi çabalarıyla doktor doktor gezmeye başladı. Fakat gittiği her hastanede kendisine olumsuz konuşmaların yapıldığını belirten Elmas, umudunu yitirmeye başladığını söyledi. Tam da bu sırada yakın bir arkadaşının tavsiyesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni gelen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Coşkun'un yanına gitti.
Hastanede gerekli tetkikleri yapılan Elmas, doktorunun "başarılı bir şekilde ameliyatını yapabiliriz" demesiyle yeni bir umut doğdu. Ailesinin ameliyat olmasına karşı çıkmasına rağmen ameliyat olmaya karar veren Elmas, ilk olarak kalça çıkığı için ameliyat oldu. Elmas'ın kalçasına takılan bir protez ile iki bacak arasındaki 7 santimetrelik fark 3 santimetreye düştü. Başarılı geçen ameliyatın ardından çok mutlu olan Elmas, daha sonra tekrar doktorundan gelen telefonla hastaneye gitti. Ameliyatın ardından 3 santimetre farkın da kapatılabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Coşkun, Van'da ilk defa  'bacak uzatma' ameliyatını gerçekleştirdi.
'DOKTORUM UMUT OLDU'
Bu ameliyatı da başarılı geçen Elmas, "10 kız kardeşiz. İçlerinden tek benim böyle bir sağlık sorunum vardı. Kalça çıkığım vardı. Ailem zamanında hiç uğraşmadı. Ben de 19 yaşıma girince kendi çabalarımla tedavim için arayışlara başladım. Van'daki bütün hastanelere gittim. Ama kime gittiysem hep olumsuz konuştular. Umudumu tam yitirmişken bir arkadaşım bana Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir doktorun geldiğini söyledi. Bende umutsuz bir şekilde geldim. Hocam muayene etti ve 'olur' dedi. Daha sonra gün verdi ve ilk ameliyatımı oldum. İlk kalça çıkığı ameliyatı oldum ve 2 bacağım arasındaki 7 santimetrelik fark 3 santimetreye düştü" dedi.
Bu ameliyattan sonra doktorunun kendisine umut olduğunu belirten Elmas, "Daha sonra doktorum beni arayıp '3 santim daha uzatabiliriz' dedi. Ben de hocama çok güveniyordum. Ve ameliyat olmayı kabul ettim. Fakat ailem buna karşı çıktı. Ameliyat olmamı istemediler. Belki de korkuyorlardı. Hatta ameliyat olmak için imzamı da babam atmadı hepsini ben attım. Hocama güvenerek girdim bu ameliyata iyi ki de ameliyata girmişim. Benim gibi sıkıntısı olanlara gelmelerini tavsiye ederim" dedi.
AYAĞIMDAN DOLAYI OKULU BIRAKTIM
Kalça çıkığı hastalığından dolayı çektiği sağlık sorunlarıyla birlikte okulu da bırakmak zorunda kaldığını belirten Elmas, "Ayağımdan dolayı okulu bıraktım. Ağrılarım ve sıkıntılarım vardı. Tabi iyileştikten sonra okuluma devam etmeyi istiyorum. Hatta doktorumla rakip olmayı istiyorum. Onunla birlikte çalışmayı çok isterim. Ona ne kadar teşekkür etsem hocalarımın hakkını veremem. Sosyal güvencim de yoktu" dedi. 
VAN İLK KEZ YAPILIYOR
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 yıl önce atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Coşkun ise Ortopedi Kliniği olarak başarılı ameliyatlara ekip olarak imza attıklarını söyledi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Coşkun, "Tüm ekip olarak burada çok başarılı ortopedik ameliyatlar yapmaktayız. Bugün de uyluk kemiği uzatma ameliyatı yaptık. Bu Van'da teknik olarak ilk kez yapılıyor. Bundan öncesinde dışardan demirlerle yapılan bu işlem bu defa dışardan görünen bir şey olmadan tamamen kemiğin içine yerleştirilen, kendi uzama özelliği olan manyetik bir çiviyle ilk kez hastanemizde yapıldı. Hastalar için bu yöntem daha konforlu. Enfeksiyon riski, hareket kısıtlılığı riskleri de daha düşük olması nedeniyle bu tarz bir yöntem tercih ettik. Hastalarımız bu uzatma ameliyatlarından sonra ilk gün kalkıp gezebiliyor, İlk haftasından itibaren kendi ihtiyaçlarını giderebilecek hale geliyor. Sonra da uzatma için haftalık takipleri gerekiyor. Günlük bir milimetre uzuyor. Bu hastamızı da yaklaşık 3 santimetre uzatacağız" dedi.
ENDER YAPILAN AMELİYATLARDAN
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Özellikli ameliyatlardan biri olan bacak uzatma ameliyatları da hastanemizde yapılıyor. Özellikle kaza ya da doğuştan kalça çıkığı olan ya da bacak kısalıklarında bu ameliyatlar yapılıyor. Bunlar 2 şekilde yapılıyor. Biri dışardan metal kullanılarak bir de kemiğin içine metal konularak boy uzatılabiliyor.  Bu ameliyat çok ender yapılıyor. Bizim hastanemizdeki Ortopedi Kliniğimizde de Mehmet Coşkun doktorumuz bu ameliyatları başarılı bir şekilde yapıyor" şeklinde konuştu.

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