Van'da hastanenin giriş çatısı çöktü: 9 yaralı(2)

ÇATININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Van'da Bölge Eğitim Araştırma Hastane binasının çatısında biriken kar kütlelerinin bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığı olay, hastanesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çöken camekanlı çatının altında kalanları kurtarmak için giriş kapısına doğru koşan vatandaşlar ve kurtarma anları yer alıyor.

