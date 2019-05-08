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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi

VAN Valiliği, kentte yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin, 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların...

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi
VAN Valiliği, kentte yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin, 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla  9-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemleri, miting gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 09/05/2019 tarihinden geçerli 18.05.2019 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

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