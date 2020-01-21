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Van'da gasp çetesine 3 tutuklama
GENEL 21.01.2020, 10:46
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VAN'de E.B.'nin, evininin basılıp silahlı kişilerce dövülerek 6 bin lirası ve cep telefonunun gasbedilmesi olayıyla ilgili biri kadın, 4 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Olay, geçen hafta Cumartesi günü İpekyolu ilçesinde meydana geldi. E.B. arkadaşı İ.C ve 2 hafta önce tanıştığı E.T isimli kadınla evdeyken, içeriye silahlı 3 kişi girdi. Şüpheliler, E.B.'yi dövüp, tehdit ederek yanında bulunan 6 bin lira parayla cep telefonunu alıp kaçtı. Olayın ardından E.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği S.A., S.D. ve M.K.'yi yakaladı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen E.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 cep telefonu, kurusıkı tabanca, 200 euro ve bin 950 lira para çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. adlı kadın, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan S.A., S.D. ve M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçen hafta Cumartesi günü İpekyolu ilçesinde meydana geldi. E.B. arkadaşı İ.C ve 2 hafta önce tanıştığı E.T isimli kadınla evdeyken, içeriye silahlı 3 kişi girdi. Şüpheliler, E.B.'yi dövüp, tehdit ederek yanında bulunan 6 bin lira parayla cep telefonunu alıp kaçtı. Olayın ardından E.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği S.A., S.D. ve M.K.'yi yakaladı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen E.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 cep telefonu, kurusıkı tabanca, 200 euro ve bin 950 lira para çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. adlı kadın, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan S.A., S.D. ve M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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