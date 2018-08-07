Van'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen çift tutuklandı

VAN'da polisin bir evde yaptığı aramada 3 kilo 329 gram afyon sakızı, 681 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltanı alınan ev sahibi çift tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi, Hicret 5'inci Sokak üzerinde bulunan park halindeki bir otomobil ve evde arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo 329 gram afyon sakızı, 681 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan tencere ve hassas terazi ile 6 bin 500 lira, bin dolar ve 50 euro bulundu.Olayla ilgili ev sahibi S.B. ile eşi S.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından tutuklandı.

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