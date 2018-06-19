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Van'da, Erdoğan'ın mitingi öncesi sokaklara gül suyu sıkıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Van'da, Erdoğan'ın mitingi öncesi sokaklara gül suyu sıkıldı
VAN Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi kent merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Beşyol Meydanı'nda yapacağı miting öncesi, kentteki cadde ve sokaklara gül suyu sıktı. Mitinge gelenlerin serinlemesi için de çevreye yerleştirilen özel araçlardan gül kokulu su püskürtüleceği öğrenildi. Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizde yapacağı ziyaret bizi oldukça mutlu etti. Kentin genel temizliği, cadde ve sokakların düzeni noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bugün ise Sayın Cumhurbaşkanımızın kente gelişi dolayısıyla bir ilk gerçekleştirerek cadde ve sokaklarımıza gül kokusu sıktık. Bunun yanı sıra miting alanı çevresine de Cumhurbaşkanımızın konuşması süresince özel araçlarımızla gül suyu püskürteceğiz. Bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı Vanlılar olarak gül kokularıyla karşılayacağız" dedi.

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