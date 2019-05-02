Van'da çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, 15 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra vinç ile yukarı çekilerek, kurtarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Demirtaş'a ait ineğin 15 metrelik çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese giden ekipler, çukura düşerek mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ineği kurtarmak kolay olmadı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği itfaiye erleri önce ineğin gövdesine ip bağladı. Ardından da bir vinç yardımıyla inek kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.



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