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Van'da çöpten 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak

VAN'da katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesiste günlük bin ton çöp katı atık tesisinde bertaraf edilerek ilk etapta 4 megawat civarında enerji üretilecek. Açılışta...

GENEL 05.11.2019, 15:31
VAN'da katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesiste günlük bin ton çöp katı atık tesisinde bertaraf edilerek ilk etapta 4 megawat civarında enerji üretilecek. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha önce çöpü vahşi olarak depolanan tek ilin Van olduğunu söyleyerek, bundan sonra çöplerin yeni açılan tesisle bertaraf edileceğini ve bundan da enerji üretileceğini belirtti. 

Kent merkezi ve civar ilçelerden toplanan katı atıklar daha önce vahşi depolama şeklinde Van-Özalp Karayolu üzerindeki araziye gelişi güzel dökülürken, insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Bunun üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesinin, vahşi çöp depolama bölgesine kurduğu modern katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ile hem çöpler bertaraf edilecek hem de çöpten enerji elde edilecek. Modern tesis bugün yapılan törenle açıldı. Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

25 YILDA 80 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLECEK

2018 yılında sözleşmesi imzalanan tesisin 137 milyon liraya mal olduğu ve tamamlanmasıyla birlikte 35 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha önce çöpü vahşi olarak depolanan tek ilin Van olduğunu, bundan sonra çöplerin yeni açılan tesisle bertaraf edileceğini söyleyerek, bundan da enerji üretileceğini belirtti. Vali Bilmez, vahşi çöp depolama alanının patlama aşamasına geldiğini ancak bu soruna yeni tesisle çözüm bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"3 milyon metreküp bir alana yayılan bir vahşi depolama alanımız vardı. Bu alanda bulunan çöpümüz artık patlama noktasına gelmişti. Çıkardığı gaz ile havayı bozarken, yer altına sızan sularla Sıhke ve Van Gölü'nü kirletiyordu. Bu alanın kurtarılması için bir proje hazırlandı ve bugün açılışını yapmak için bir araya geldik. Yeni tesisle hem çöpleri bertaraf edeceğiz hem de enerji üretimi yapacağız. Çöpün üstü kapatıldı, duman çıkaran ve kötü koku yayan bir manzara olmayacak. Biz tüm bunları yaparken, çöpten de belediye bütçesine para kazandıracağız. Yaptığımız hesaplamalarla 25 yılda belediyemize 80 milyonun üzerinde bir gelir elde edeceğiz."  

 

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