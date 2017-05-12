Van'da çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte okullar başta olma üzere eş zamanlı olarak 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'nın ikincisi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için 11 Mayıs 2017 günü, 11.00-16.00 saatleri arasında Van'da eş zamanlı olarak 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2' gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Çocuk, Narkotik, Kom, Trafik Denetleme Şubelerinden ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden karma oluşturulan 216 personelin yer aldığı, 49 ekip katıldı. Güvenlik yönünden riskli görülen yerlerde Özel Harekat birimlerinden personel de uygulamalara destek verdi.

Risk analizine göre belirlenen okullar başta olmak üzere okulların çevreleri, parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 914 kişi kontrol edildi, 1 kişi hakında işlem yapıldı. 65 okul ve çevresi kontrol edildi. 138 işyeri denetlenirken 2 işyerine de işlem yapıldı. 58'i okul servis aracı olmak üzere toplam 129 araç denetlendi, 1 araç hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van ve ilçelerinde çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişmelerini etkileyecek zararlı alışkanlıklarından ve sağlıklarını etkileyecek tehlikeli maddelerden korumak, güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürmeleri için her türlü gerekli tedbirin alındığını söyledi.



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