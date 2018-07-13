Van'da 'Çocuklarımız güvende' uygulaması

VAN'da jandarma ekipleri tarafından 'Çocuklarımız güvende' uygulaması yapıldı.Van'da çocukların huzur ve güven içerisinde yaz tatillerini geçirebilmeleri için, jandarma ekipleri 409 personelin katılımıyla 'Çocuklar güvende' uygulaması yaptı. Uygulamalarda, internet cafe, park, bahçe, kahvehane, piknik mesire alanları, plajlar ile diğer umuma açık yerler denetlendi. Uygulamalarda 487 araç kontrol edildi, 3 bin 936 kişinin üst araması yapıldı.Jandarma yetkilileri, çocukların güvenliği için bu tür uygulamaların bundan sonra da sık sık yapılacağını belirtirerek, yaz mevsiminde Van Gölü'ne serinlemek için giren çocukların boğulma tehlikesine karşı mutlaka ailelerinin kontrolünde olması gerektiği uyarısında bulundu.

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