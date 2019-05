Van'da çocuklar hem öğrendi hem eğlendi

İSTANBUL ve Ankara'dan Van'a gelen 27 kişilik gönüllü ekibi, Çocuk Evleri Müdürlüğü’ne bağlı evlerde kalan çocuklara 3 gün boyunca unutamayacakları anlar yaşattı. Ekip, İran sınırındaki Keçikayası köyü ilkokuluna da giderek buradaki çocuklarla oyunlar oynadı.

17 yıldır Türkiye’nin her ilindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlarda devlet korumasında olan çocuklar için devamlılık ve gönüllülük esası ile çalışmalar yürüten beyaz tişörtlü ‘Benimyuvam’ sivil toplum örgütü, bu kez Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün misafiri oldu. Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir’in davetini üzerine 27 kişilik gönüllü ekibi, 26- 27- 28 Nisan tarihlerinde Van Çocuk Evleri Sitesi’ne, Çocuk Evleri Müdürlüğü’ne bağlı evlerde kalan çocuklarla ve İran sınırındaki Keçikayası köyü ilkokulunda okuyan öğrencilerle buluştu.

Programın ilk gününde Van Valiliği’ne bağlı Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi’nde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi okul öncesi topluluğu, Van AHBAP ekibi, Benimyuvam, Çocuk Bakım Kuruluş Üyeleri, koruyucu ailelerin bir araya geldiği ‘Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük’ söyleşisi yapıldı. Benimyuvam grubunun kurucusu Funda Alkaya Dicle, gönüllülük konusunda Türkiye’nin 200 ülke içerisinde 189’uncu sırada yer aldığını ve Türkiye’deki insanların sadece yüzde 5’inin gönüllü olduğuna dikkati çekerek, kuruluş ve gönüllülük hakkında bilgi verdi.

GÖNÜLLÜLER DE ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

Programın ikinci gününde Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret eden gönüllüler, Çocuk Evleri’nde kalan 13- 18 yaş arasındaki çocuklarla okul bahçesinde buluştu. Çocuk Evleri Sitesi'nde, kurum görevlileri ile gerçekleştirilen söyleşinin ardından, beraberinde getirdikleri oyuncakları 0-18 yaş arasındaki çocuklara dağıtan gönüllüler birlikte eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlendirici faaliyetler gerçekleştirdi. Bez çanta boyama, çeşitli zeka oyunları, ahşap boyama gibi bir çok etkinlik gerçekleştiren grup daha sonra site bahçesinde yarışmalarla zaman geçirdi. Okul bahçesinde ise halay çekildi, ardından çeşitli oyunlar oynandı. Ardından gönüllü ekibi çocukların evlerine misafir oldu. Birlikte yemek yiyip sohbet eden grup, genç çocukların sorularını yanıtladı. Etkinliklerle hem gönüllüler hem de çocuklar aralarında bağ oluştu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar ile İstanbul ve Ankara'dan gelen gönüllülerin vadalaşmalarında ise duygusal anlar yaşandı. Gözleri dolan birçok çocuk, sarıldıkları gönüllerden ayrılmakta zorlandı.

İRAN SINIR KÖYÜNDEN DAVET

Keçikayası köyünde çalışan Kübra öğretmenin iletişim kurarak köye davet ettiği ekip son gününü burada geçirdi. Köydeki öğrencilerle buluşan gönüllüler, burada da birçok etkinlik yaptı. Dar bir bölgede sınırlı kalan çocuklar, Türkiye'nin çok uzak bölgelerinden gelen abla ve ağabeyleriyle zaman geçirdi. Buluşmada çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi. Okul öğretmenlerinin yanı sıra gönüllüler ile çocuklar keyifli zaman geçirdi. Köydeki etkinliklerde çocukların yüzleri boyandı, eğitici aktivitelerle yaratıcılıkları gelişti, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Gün sonunda ise okulda düzenlenen törenle gönüllü grubuna Van Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından teşekkür belgesi verildi. Van'daki son günlerini İran'ın sıfır noktasında bulunan köyde birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören ilkokul çocuklarını eğlendirmekle geçiren ekip, burada bulunmaktan ve çocuklarla beraber olmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Ziyaretleri süresince çocukların yüreklerindeki iz ve yüzlerindeki tebessümle gördükleri ilgi karşısında yaşadıkları duygusallığı gizleyemeyen gönüllüler, bambaşka minik yüreklere dokunmak üzere Van'a veda etti.

‘BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ SLOGANININ CAN BULMUŞ HALİ’

Benimyuvam ekibinin kurucusu Funda Alkaya Dicle, ziyaretle ilgili şöyle konuştu:

"Bu ziyaretin benim için farklı bir yanı daha var. Van'a ilk ziyaretimizi 2009 yılında gerçekleştirdik. Bugün 2009 yılında Van Yetiştirme Yurdu’nda tanıştığımız gençler aramızda gönüllü olarak görev alıyor. Kurumdaki gençlere isterler ise neleri başarabileceklerinin en güzel örneği, rol modeli her biri. Her biri ile inanılmaz gurur duyuyorum. Yolumuz kesiştiği için şükrediyorum. Onlar benim en büyük rehberim ve şansım. Üniversite yıllarında aramıza katılan bu gençler ile ekibimiz daha da güçlendi büyüdü. 'Biz büyük bir aileyiz' sloganının can bulmuş halidir Benimyuvam. Bizi Van'a davet edip, ziyaretin her adımında yanımızda olan ve oyunlarınıza katılan müdürümüz Cahit Eldemir'e ile ailesine teşekkür ederim. İnşallah bu ziyaret yeni projelerin de temeli olacak."

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK'

Program süresince her ziyarette bulunan ve oyunlara eşlik eden Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ise bu tür faaliyetlerle amaçlarının çocukların kişisel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Eldemir, davetlerini geri çevirmeyip 27 kişilik bir ekiple üç gün boyunca Van'da bulunan devlet korumasındaki ve eğitim öğretimlerine ailesinin yanında devam eden çocuklara unutamayacakları anlar yaşatan Benimyuvam kurucusu Funda Dicle ve ekibine, hizmetlerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

VAN'DA BEYAZ TİŞÖRTLÜ İLK GÖNÜLLÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Ahmet Ercan Öztekin, "Gönüllülerle 3 gün boyunca çeşitli ziyaretler yaptık yakından tanıma fırsatım oldu. 3 günün ardından bende artık bir Benimyuvam gönüllüsü olmaya karar verdim" dedi.

'BEYAZ TİŞÖRTÜ GİYDİĞİMİZDE FARKLARIMIZ ORTADAN KALKIYOR'

Ziyaret hakkında arkaşları adına duygularını ifade eden gönüllülerden Haldun Çetin, tek ortak amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi. Çetin, "Biz her ili gezip, her çocuğa dokunmak istiyoruz. Onlardan çok şey öğreniyoruz, onlarla çok eğleniyoruz. Van’a geldiğim için çok mutluyum, kendime çok şey kattım, umutla, huzurla, mutlulukla, heyecanla geri dönüyorum. Onların gözünden çıkan ışıkla bizim yollarımız oluşuyor. Büyüyoruz, öğreniyoruz ve devam edeceğiz. Mesleklerimiz, yaşamlarımız farklı ama bizi bir araya getiren şey ortak amacımız. Aslında hepimizin içinde bir çocuk var, bu ziyaretlerle biz de onu dışarı çıkarıyoruz. Samimiyet, yaratıcılık, büyük sevgi ve mutluluk bu duyguları buluyoruz" diye konuştu.



