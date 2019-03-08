Van'da çocuk yaşta evliliklere karşı projeye esnaf desteği

VAN'da faaliyet yürüten Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'nin (YAKA-KOOP) 2014 yılında başlattığı, 'Çocuk Yaşta Evliliklere Son' projesi devam ediyor. Çocuk yaşta evliliklere esnafın da farkında olmadan destek verdiğini gördüklerini belirten YAKA-KOOP Başkanı Gülmay Gümüşhan, "Esnafı da işin içine katacak projelere yoğunlaşmaya başladık. Biri gelin saçını yapıyor, biri gelinlik dikiyor, biri müziğini yapıyor, biri davetiyesini basıyor, biri düğün pastasını yapıyor. Yani aslında farkında olmadan destek veriyorlar. Biz hazırladığımız projelerle tüm esnafla birlikte 'Çocuk yaşta evliliklere hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentte 2002 yılında 25 kadının bir araya gelerek oluşturduğu YAKA-KOOP, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması, genel kadın sağlığı, kadın hakları, okuma- yazma ve el becerilerinin geliştirilmesine yönelik kurslar, mültecilerle ilgili çalışmalar gibi konularda çeşitli eğitimler veriyor. Kooperatifte kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında da çalışmalar yürütülüyor. YAKA-KOOP'ta ilk günden beri hangi çalışmaların yürütüleceğine kadınlar karar verirken, 2014 yılından da 'Çocuk Yaşta Evliliklere Son' projesi hayata geçirildi.

Kooperatif Başkanı Gülmay Gümüşhan, yaklaşık 5 yıldır çocuk yaşta evliliklerle mücadele yürüttüklerini belirterek, "Aslında her şey, 2014 yılında Erçek'te bir liseden erken yaşta evliliklerle ilgili başvurunun alınmasıyla başladı. Bizi çok etkileyen bu olayla ilgili hemen harekete geçtik. O dönem bu konuyla ilgili aralarında muhtar, avukat, doktor, İslam hukukçusu ve köy imamının da bulunduğu toplantı yapıldı. Biz de o tarihten beri Van'da çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik projeler yürütüyoruz" dedi.

KÖYLERDE MİNİ ANKATLER YAPTIK

Öncelikle köylerde mini anketler yaptıklarını belirten Başkan Gülmay Gümüşhan, "Önce erken yaştaki evliliklerle ilgili ve sorunun tespiti için mini anketler yaptık. Ve bu çalışmalarda erken yaşta evlilikler, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının olduğunu fark edince, köylerde çalışmalar yürütmeye başladık. 110 köye giderek çalışmalarımızı yürüttük. Kahvede erkeklerle toplantı yaptık, taziye evlerinde, Kuran kurslarında kadınlarla görüştük. Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi, kadın hakları, erken yaşta evliliklerle ilgili çalışmalar yürüttük. Ama köy çalışmalarında 50 yaş üzeri kişileri çok da değiştiremeyeceğimizi fark ettik. Çünkü o geleneksel yapı içinde öyle görmüşlerdi. Farkındalık çalışmalarımız kapsamında okullarda öğrencilere yönelik erken yaşta evlilikler konulu resim yarışması yapıp resimleri, Van'ın billboard'larına astık ve takvim olarak bastırdık. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalar yürüttük" diye konuştu.

'ESNAFTAN ÇOK DESTEK GÖRDÜK'

Gümüşhan, köylerdeki çalışmalar devam ederken esnafın da çocuk yaşta evliliklere farkında olmadan destek verdiğini fark ettiklerini belirtti. Bunun üzerine çalışmalarını esnaf üzerine yoğunlaştırmaya karar verdiklerini anlatan Gülmay Gümüşhan, "Esnafı da işin içine katacak projelere yoğunlaşmaya başladık. Yani biri gelin saçını yapıyor, biri gelinlik dikiyor, biri müziğini yapıyor, biri davetiyesini basıyor, biri düğün pastasını yapıyor. Yani aslında farkında olmadan destek veriyorlar. Biz ilk olarak kuaförlerle başladık. Bunun üzerine esnaftan çok fazla destek gördük. Biz hazırladığımız projelerle tüm esnafla birlikte 'Çocuk yaşta evliliklere hayır' diyoruz. Aşçılar ve Pastacılar Derneği bize gelerek 'Biz de kampanyanıza destek veriyoruz' dediler. Son çalışmamız da matbaacılar ve terzilerle oldu. Terzilere yönelik bastırdığımız afişte 'Çocuk evliliklerde makas kesmez, iğne dikmez, dikiş tutmaz' sloganını kullandık. Terziler Odası Başkan bizi arayarak tam destek vereceklerini sundu. Bu çok büyük bir başarıdır. Yaptığımız çalışmalarla toplumda çok büyük farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Proje kapsamında Van'da terzileri ziyaret eden Başkan Gülmay Gümüşhan ve YAKA-KOOP üyeleri çocuk yaşta evliliklere karşı bastırdıkları afişleri de iş yerlerine astı.

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ise 1000 üyelerinin bulunduğunu belirterek, projeye destek vereceklerini söyledi. Karaduman, "Biz de başlatılan bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Bizler de üyelerimizle görüşüp kız ve erkek çocuklarının çocuk yaşta evliliklerine hizmet vermemeleri konusunda görüşmeler yapacağız. Hiçbir terzi bir- iki kıyafet dikmeyince bundan olumsuz etkilenmez. Biz de bu kampanyaya destek verip bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.



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