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Van'da Çocuk Üniversitesi kuruldu

VAN'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bölgenin ilk ve tek çocuk üniversitesi kuruldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Çocuk Üniversitesinde, çocukların yeteneklerinin keşfedilmesinin hedeflendiği söyledi. Yüzüncü...

Van'da Çocuk Üniversitesi kuruldu
VAN'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bölgenin ilk ve tek çocuk üniversitesi kuruldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Çocuk Üniversitesinde, çocukların yeteneklerinin keşfedilmesinin hedeflendiği söyledi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Van'daki çocukların yeteneklerini keşfedilmesi, bilim teknolojie alanında ise nitelikli eğitim almalarının sağlanması için Çocuk Üniversitesi kuruldu. 6-9 ve 11 yaş üstü çocuklara doğa okul, sanal gerçeklik, eleştirel düşünce programları uygulanacak. Van Yüzün Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Battal, çalışmaları tamamlananan Çocuk Üniversitesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. Battal, şöyle konuştu:
"Üniversitemiz bünyesinde, Çocuk Üniversitesini kurmuş durumdayız. Bütün izinleri aldık ve Çocuk Eğitimi Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğünü de kurduk. Bu kapsamda, yönetim kurulu ve programlar oluştu. Orta okuları, lise ve anasınıfları, yaz tatiline girildikten sonra çocuk üniversetemizde kayıtları alacağız. Bu kapsamda, çocuk üniversitemizin eğitim -öğretimine başlamış olacağız. Planlarımıza göre, birinci dönem eğitimleri için Haziran ayının son haftası içerisinde kayıtlar alınacak. Temmuz ayı içerisinde de, eğitimine başlayacağız. İkinci dönem ve asıl güçlü eğitim sürecine de, güz dönemi itibarıyla başlamış olacağız. Çocuklarımızın üniversiteyle tanışmasını temin etmiş olacağız ve  üniversite alanında uzmanlaşmış hocalarımızın, çocuklarımızla beraber topluma daha etkin, daha güçlü bireyler ve özgüveni yüksek bireyler kazandırmak için çocuk üniversitesinde hizmet verecekler. Program ve müfredatlarımızı çıkardık. Amacımız, üniversiteyi tanıtmak. Şu anda içinde bulunduğumuz bilimsel, sosyal ve kültürel bütün olaylarla ilgili bilgiler vermek, çocukları o anlamda yönlendirmek ve uzman kişiler tarafından süreci takip etmektir."
Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Asiye Parlak ise çocuk üniversitesi ile amaçlarının, üniversiteyi toplumla bütünleştirmek olduğunu söyledi. Dr. Parlak, "Tabi bu programlar gittikçe zenginleşecek. Bunlardan biri 6-9 yaş grubuna hitaben doğa okulu, diğeri sanal gerçeklik programı 11 yaş üstü çocuklar için planlandı. Eleştirel düşünce deneyleri program bu da 11 yaş için planlandı. Sanal gerçeklik ve eleştirel düşünce programı bir dönemlik olarak planlandı. Ancak doğa okulu ve tıp okulu 3 dönemlik planlanan programlar. 3 dönem sonunda çocuklarımız mezun olacak ve bir mezuniyet töreni düzenleyeceğiz. Rektörümüzün katılımıyla onlara katılım belgelerini vereceğiz. Başvurularımız 25-29 Haziran'da olacak. İnternet sitesi üzerinden iletişim bilgilerimize erişebilirler" diye konuştu.

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