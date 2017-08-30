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Van'da bir evde G-3 piyade tüfeği ele geçirildi

VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada G-3 piyade tüfeği ile tüfeğe ait 4 şarjör ve değişik çaplarda 110 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltanı alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Van'da bir evde G-3 piyade tüfeği ele geçirildi
VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada G-3 piyade tüfeği ile tüfeğe ait 4 şarjör ve değişik çaplarda 110 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltanı alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör olayları ve kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Alikelle Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda G-3 piyade tüfeği ve buna ait 4 şarjör ile değişik çaplarda 110 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Saray ilçesinde de, jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durduğu bir araçta yapılan aramada ise 3 bin 860 mantar tabancası kapsülü bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

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