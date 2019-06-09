Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Van'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, 9 günlük bayram tatili boyunca  4 bin 824 jandarma personeliyle yapılan yol kontrollerinde, 28 bin 922 araçta, 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı. Sorgulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı...

Van'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, 9 günlük bayram tatili boyunca  4 bin 824 jandarma personeliyle yapılan yol kontrollerinde, 28 bin 922 araçta, 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı. Sorgulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 83 şüpheli yakalanırken, 93 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.
Van'da, bayram tatili boyunca halkın huzuru ve güvenliği için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 bin 824 jandarma personeli görevlendirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yolculara bayram şekeri ikram edilirken, durdurulan 28 bin 922 araçta, 51 bin 182 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 83 şüpheli yakalandı, 93 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Öte yandan, geçen yıl bayram tatili boyunca meydana gelen 15 trafik kazasında 29 kişi yaralanırken, bu yılki tatilde ise meydana gelen 4 trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Jandarma yetkilileri, geçen yılki 9 günlük bayram tatiline göre, bu yıl kazalarda yüzde 73'lük, yaralanmalarda ise yüzde 72'lik azalma gerçekleştiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328