Van'da bayram tatilinde 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, 9 günlük bayram tatili boyunca 4 bin 824 jandarma personeliyle yapılan yol kontrollerinde, 28 bin 922 araçta, 51 bin 182 kişinin kimliği sorgulandı. Sorgulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 83 şüpheli yakalanırken, 93 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Van'da, bayram tatili boyunca halkın huzuru ve güvenliği için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 bin 824 jandarma personeli görevlendirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yolculara bayram şekeri ikram edilirken, durdurulan 28 bin 922 araçta, 51 bin 182 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 83 şüpheli yakalandı, 93 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Öte yandan, geçen yıl bayram tatili boyunca meydana gelen 15 trafik kazasında 29 kişi yaralanırken, bu yılki tatilde ise meydana gelen 4 trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Jandarma yetkilileri, geçen yılki 9 günlük bayram tatiline göre, bu yıl kazalarda yüzde 73'lük, yaralanmalarda ise yüzde 72'lik azalma gerçekleştiğini belirtti.

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