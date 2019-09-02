Van'da adli yıl açılış töreni

VAN'da 2019- 2020 adli yılı törenle açılırken, 4'ü ceza, 3'ü hukuk olmak üzere 7 dairenin bulunduğu Van Bölge Adliye Mahkemesi'nin faaliyete geçtiği bildirildi.

Van Adalet Sarayı konferans salonundaki adli yıl açılış törenine İl Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kuyrukçu ile savcı ve hakimler katıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van merkez adliye, ilçe adliyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi ve Van İdare Mahkemesi'nde toplamda 194 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yaptığını söyledi. Dönmez, "15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra en ağır yara alan kurumların başında maalesef yargı teşkilatımız bulunmakla birlikte hain darbe girişiminin faillerinin tespit edilmesi, yakalanması ve suçluların cezalandırılması noktasında en ağır yük yine yargı teşkilatlarımıza düşmüştür. Yargı teşkilatlarımız bu noktada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda açılan kamu davalarının büyük çoğunluğu karara bağlanmıştır" dedi.

'İŞİMİZİN HESABINI TOPLUMA VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Türk milleti adına bağımsız yargı görevini yerine getiren yargı mensuplarının, anayasanın vermiş olduğu görevin ifası amacıyla neler yapıldığı ve yapılması gerektiği konusunu toplumla paylaştıklarını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Özellikle terör soruşturmalarının ve yargılamalarının sonuçlanmasında yüksek başarı seviyesine ulaşmamızda en büyük emek sahibi olan Cumhuriyet savcılarımıza, yargılama makamı olan mahkeme başkanlarımıza, hakimlerimize ve suçluların yakalanmasında ve delillerin toplanmasında 24 saat süreyle çalışan emniyet ve jandarma görevlilerimize teşekkür ediyorum. Yargı görevinin halkın bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu bilinciyle işimizi nasıl yaptığımızın hesabını da topluma vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımın yasama ve yürütme mensuplarıyla avukatların ve kamunun yargıyı daha iyi anlamasına ve yargıya destek olmasına katkı sağlamasını diliyorum."

VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİ

Van Bölge Adliye Mahkemesi'nin bugünden itibaren faaliyete geçtiğini belirten Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ise, "Bugün itibariyle Van Bölge Adliye Mahkemesi'nin faaliyete geçmiş olması bu yılki adli yıl açılışını bizler için önemli ve anlamlı kılmıştır. Bugün itibariyle Bölge Adliye Mahkememiz 4’ü ceza, 3’ü hukuk olmak üzere 7 daire halinde faaliyete başlamıştır. Yargı alanımızda bulunan Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde bulunan adli yargı ilk derece mahkemelerinin bundan sonra verecek kararların istinaf incelemesi Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılacaktır. Van İlimiz adli yönden de bölgenin merkezi haline gelmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve Van 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kuyrukçu’nun konuşmasının ardından tören verilen kokteyl ile son buldu.



