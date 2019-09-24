Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Van'da açılan ücretsiz kurslar sayesinde 150 öğrenci üniversiteli oldu
VAN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara katılan öğrencilerden 150’si, çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet...
GENEL 24.09.2019, 16:10
VAN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara katılan öğrencilerden 150’si, çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.
Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına bu yıl katılım yoğun oldu. Nisan ayı itibariyle 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslara gelen gençler, 6 ay süren eğitime tabi tutuldu. Ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak antrenman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı. Kursiyerlerden 150’si, başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti, 5 öğrenci ise spor lisesinde okumaya hak kazandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına bu yıl katılım yoğun oldu. Nisan ayı itibariyle 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslara gelen gençler, 6 ay süren eğitime tabi tutuldu. Ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak antrenman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı. Kursiyerlerden 150’si, başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti, 5 öğrenci ise spor lisesinde okumaya hak kazandı.
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1