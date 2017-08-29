Van'da 87 kaçak yakalandı

VAN, () - VAN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine bir evde yaptıkları operasyonda 87 kaçak yakalandı.

Polise, kentin Hacıbekir Mahallesi Gül Sokak'da bulunan evde kaçakların kaldığı ihbarı yapıldı. Bu eve operasyon yapan polis, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 13 Pakistan, 73 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 87 kişiyi gözaltına aldı. Kaçaklar ve evin sahibiyle ilgili soruşturma sürüyor.