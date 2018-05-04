Van'da 65 ailenin ev sahibi olma mutluluğu

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem döneminde Van'da yapılan, ancak peşinat ve taksitleri ödenmeyen konutların kura çekiminde 65 kişi ev sahibi oldu.Van'da 2011 yılındaki depremi ardından yapılarak vatandaşlara teslim edilen, ancak peşinat ve taksitleri ödenmeyen Edremit'te ve Kalecik'teki 65 konut için yeniden kura çekimi yapıldı. Konutlar için 882 kişi başvurdu. Aylık en düşük 424 lira, en yüksek 702 lira taksitle verilecek olan konutların toplam maliyetinin daire başına 67 bin ile 112 bin lira arasında değiştiği belirtildi. Ayrıca vatandaşların ödemelerin yüzde 25'ni peşin yapacağı ifade edildi.Edremit'teki Süphan Kültür Merkezi konferans salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimine vatandaşlar, aileleriyle birlikte katıldı. Ankara'dan gelen TOKİ yetkilileri de salonda hazır bulundu. Adaylar heyecanla çekilişi izlerken, kurada ismi çıkan bazı kişiler ise sevinçten ağladı.TOKİ kurası sonucu ev sahibi olan Hülya Akdağ, yıllardır kirada oturduğunu belirterek, "Gerçekten çok mutluyum. kiracı olmak çok zor bir durum. Böyle bir ev bizim için bir umut oldu. 16 yıldır kiracıyız, şu an kendimize ait bir evimiz oldu. Allah herkese nasip etsin" dedi.Kısa süre önce evlenen ve kura sonucu konut sahibi olan Mehmet Özen de büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Özen, "Kura çekimini sabırla, heyecanla bekledim. Edremit'teki konutlar için 61 talihli vardı ve 59'ncu talihliydim. Son ana kadar sabırla bekledim. Hem kiracıyım, hem de 9 aylık evliyim. Bu kura bana ikinci müjde oldu" diye konuştu.



