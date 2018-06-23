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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

VAN'da bu sabah merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi...

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
VAN'da bu sabah merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.50'de meydana geldi. Yerin 8,45 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9, merkez üssünü ise Saray ilçesinin İran sınırına yakın bir noktadaki Kapıköy Mahallesi olarak açıkladı.

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