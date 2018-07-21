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Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde hafif hissedilirken, Çaldıran ve çevre ilçelerde kısa süreli korkuya yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem...

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
VAN'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde hafif hissedilirken, Çaldıran ve çevre ilçelerde kısa süreli korkuya yol açtı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 09.15'te merkez üssü Van'ın Çaldıran İlçesi Sungur Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Van merkezde hafif olmak üzere Çaldıran, Muradiye, Erciş, Özalp ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak verdi.

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