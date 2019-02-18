Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Behçet DALMAZ/VAN, ()-VAN'da bugün akşam saatlerinde merkez üssü Saray ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.25 metre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Saray ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 19.31'de meydana geldi. Yerin 11.25 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Özalp ilçesinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durumun gelmediğini söyledi.

