Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Muradiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.18'de merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi olan deprem meydana geldi. Yerin 3,70 kilometre derinliğinde olan deprem, panik yaşattı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4,1 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

HASAR YOK

Muradiye Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, "Depremin merkez üssü Açıkyol Mahallesi. Muş Kızılay Bölge Başkanımız da bizi aradı. Biz gerekli yerlerle görüşmeler yaptık. İlçe genelinde hiçbir hasarın meydana gelmediğini söyleyebiliriz" dedi.



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