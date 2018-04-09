Van'da 32 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında çucallar içerisinde, 33 paket halinde, 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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