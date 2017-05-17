Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi 

VAN,(), Van'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucu 3 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

Van Valiliği , Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında bugün terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın tespit edildiğini, Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu , 3 örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.Valilik, ölü olarak ele geçirilen teröristler tarafından , 15 Nisan'da Muradiye ilçesi Açıkyol mevkiinde Ak Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusununun şehit edildiğini ifade ederken, teröristlerin Muradiye ilçesinde eylem hazırlığında oldukları kaydedildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M 16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 piyade tüfeği ile 1 adet roketatarın ele geçirildiği belirtildi.