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Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi 

  VAN,(), Van'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucu  3 PKK'lı  ölü olarak ele geçirildi.  Van...

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi 

 

VAN,(), Van'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyon sonucu  3 PKK'lı  ölü olarak ele geçirildi. 

Van Valiliği , Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi kırsal alanında bugün  terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın tespit edildiğini,  Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen  operasyon sonucu , 3  örgüt mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.Valilik,  ölü olarak ele geçirilen teröristler tarafından , 15 Nisan'da  Muradiye ilçesi Açıkyol mevkiinde Ak Parti ilçe başkanının konvoyuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi neticesinde Adnan Vanlı isimli güvenlik korucusununun şehit edildiğini  ifade ederken, teröristlerin Muradiye ilçesinde eylem hazırlığında  oldukları kaydedildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M 16 piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 piyade tüfeği ile 1 adet roketatarın  ele geçirildiği belirtildi.

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