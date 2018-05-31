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Van'da 2 bin öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen ve SODES tarafından desteklenen 'İpekyolu Gençleri ile Hayata Smaç' projesi kapsamında 2 bin öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı. Bostaniçi Spor Salonu’nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım...

Van'da 2 bin öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen ve SODES tarafından desteklenen 'İpekyolu Gençleri ile Hayata Smaç' projesi kapsamında 2 bin öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.
Bostaniçi Spor Salonu’nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, öğretmenler ve veliler katıldı. İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen SODES tarafında da desteklenen proje kapsamında çocukların sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması için yaklaşık 2 bin öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.
İlk kez sporla tanıştırılan 6-15 yaş grubu arasındaki öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, bu projelerin gençlerin, çocukların hayatına dokunan önemli çalışmalar olduğunu söyledi. Kaymakam Öztürk, "Eğitimde göstermiş olduğunuz başarıyı aynı zamanda sporda ve hayatta da göstermiş olacaksınız. 'Hayata Smaç' projesi kapsamında sizlere antrenörleriniz ve öğretmenleriniz tarafından futbol, voleybol, basketbol, ebru ve resim kursu verildi. Bu kurslarla hayata çok daha güzel bakacaksınız, hayatınız çok daha anlamlı olacak. Bu tarz projeler ufak gibi görünse de gençlerimizin, öğrencilerimizin hayatına dokunan çok anlamlı projelerdir. Gençler bu projeler sayesinde güzel bir başlangıç yapacak. Belki içinizde var olan bir cevheri uyandıracaksınız. Belki aranızdan çok iyi basketbolcular, çok iyi voleybolcular, çok iyi futbolcular, çok güzel resim ve ebru sanatını icra eden gençler, yeni nesil ortaya çıkacak. Bu anlamda SODES tarzı projelerin çok büyük katkısı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde Kalkınma Bakanlığı'nın büyük bir desteği var. SODES biriminin ve Van Valiliği'nin, İpekyolu Belediyesi'nin büyük bir desteği var. Umarım almış olduğunuz bu malzemelerle de hayata çok iyi smaç atacaksınız" dedi.
Kaymakam Öztürk'ün yaptığı konuşmanın ardından projeye dahil olan gençlere ve çocuklara spor malzemeleri dağıtıldı.

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