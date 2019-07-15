Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'da, 15 Temmuz şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı.

Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Şehitliği'ndeki ilk törene; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olanlar için Kuran okundu. Ardından İl Müftüsü Sebahattin Kesti, dua etti. Vali Bilmez ve törene katılanlar daha sonra şehitler için Merkez Hz. Ömer Camii'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. 15 Temmuz şehitlerini anma programı gece yapılacak meşaleli yürüyüş ile son bulacak.

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