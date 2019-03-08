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Van'da 15 kişilik minibüste 32 kaçak yakalandı

VAN-Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...

Van'da 15 kişilik minibüste 32 kaçak yakalandı
VAN-Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Van- Hakkari karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste arama yapıldı. Minibüste Afganistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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