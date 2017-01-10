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Van'da 106 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, ()-VAN'da polisin Saray, Gürpınar, Özalp ve Tuşba ilçelerinde yaptığı yol kontrolleri ve bir evde yapılan aramalarda 106 bin 161 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alanın 8 kişiden 1'i tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü...

Van'da 106 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, ()-VAN'da polisin Saray, Gürpınar, Özalp ve Tuşba ilçelerinde yaptığı yol kontrolleri ve bir evde yapılan aramalarda 106 bin 161 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alanın 8 kişiden 1'i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla sigara kaçakçılığı yapan kişilere yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, Saray İlçesi D-300 Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta, 10 bin 344, Gürpınar-Gevaş Karayolu üzerinde durdurulan 2 araçta 21 bin 300, Özalp Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 517, Tuşba İlçesinin Şemsibey ve Seyrantepe Mahallesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 74 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yurda yasadışı yollardan getirildiği belirlenen sigaralarla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutukland.

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