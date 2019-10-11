Van'da 10 bin metrekarelik modern hayvan barınağı

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi'nce 10 bin 50 metrekarelik alan üzerine yaptırılan hayvan bakımevi, modern görünümüyle dikkat çekiyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ile muayene, aşılama, tıraş ve banyo odaları ile her türlü cihazın bulunduğu barınak, 400 hayvan kapasiteli olup, hayvan hastanesi olarak da kullanılıyor.Tuşba ilçesinde, geçen yıl hizmete açılan hayvan bakımevi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı ve modern binası olma özelliğini taşıyor. 5'i veteriner hekim 30 kişilik personelin görev yaptığı hayvan barınağında 200'ün üzerinde hayvan barınırken, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümleri bulunuyor. Van ve çevre illerden yaralı getirilen sahipsiz köpek ve kediler burada aşı, tedavi ve gerekli ameliyatları yapıldıktan sonra getirildikleri bölgeye tekrar bırakılıyor.1 YILDA 1134 KÖPEK İLE 648 KEDİ SAHİPLENDİRİLDİHayvan Sağlığı Koruma Şube Müdürü veteriner Abdullah Sarıçer, 10 metrekare alan üzerinde bulunan hayvan bakımevinin 400 hayvan kapasiteli olduğunu söyledi. Sarıçer, "Hayvan bakımevinde muayene odası, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, tıraş ve banyo ile aşılama odaları bulunuyor. 1 yılda 3 bin 312 köpek, 1315 kediye aşılama, 5 bin 626 köpek, 950 kediye parazital uygulama, 4 bin 658 köpek, 237 kediye kısırlaştırma, 35 köpek ve 12 kediye kırık ameliyatı ve gerekli tedaviler yapıldı. Yapılan tedavi sonucu 1134 köpek ile 648 kedi sahiplendirildi" dedi.DOĞU ANADOLU'NUN EN MODERN HAYVAN BAKIMEVİSarıçer, Van'daki hayvan bakımevinin, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en modern tesislerinden biri olduğunu anlatarak, "Bu tesisimizde en modern cihazlarımız bulunmaktadır. Burası barınaktan ziyade daha çok hayvan hastanesi statüsünde görev yapmakta. Burada 5 veteriner hekim, 4 hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 30 personelle burada hizmet vermekteyiz. Buradaki çalışmalarımız 5199 hayvanları koruma kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Burada daha çok Van'da bulunan başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılması yani kontrolsüz üremenin önüne geçmek için çalışma yapmaktayız. Tesisimizde gerekli muayene, tedavi ve tam teşekküllü olarak hizmet vermekteyiz" diye konuştu.ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUZİl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan ortak çalışma sonucu her hafta çeşitli okullardan öğrencileri misafir edip, hayvan sevgisini aşıladıklarını kaydeden Sarıçer, "Haftada 2 okul yani toplamda 300 öğrenciye hayvan sevgisini aşılıyoruz ve bu sevgi sayesinde de insanlarımıza hayvanlara karşı daha duyarlı daha iyi davranmaları konusunda bilinçlendirildi. Bu bilinçlendirme sayesinde de bir yıl içerisinde bin 170 köpek ve 648 kedi sahiplendirildi. Bu sahiplendirdiğimiz hayvanlarla ilgili aileleri teker teker arayarak kontrollerini yapıyoruz" dedi.Veteriner Özge Kerem ise "Hayvanların burada tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Çevre il ve ilçelerden de bize kısırlaştırma ve tedavi amaçlı getirilen kedi ve köpekler var. Ağrı, Hakkari, Muş gibi çevre illerimizden kısırlaştırma talepleri alıyoruz. Merkez ilçelere mobil araçla gidip burada kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Tedavileri biten hayvanları, tekrar buraya getiren şahsa teslim ediyoruz" diye konuştu.