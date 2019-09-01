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Van'da 1 Eylül Barış Günü mitingi düzenlendi
VAN'da, KESK, DİSK, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte 20'ye yakın sivil toplum kuruşu ve siyasi partinin oluşturduğu Van Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi. Kazım...
GENEL 01.09.2019, 17:02
VAN'da, KESK, DİSK, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte 20'ye yakın sivil toplum kuruşu ve siyasi partinin oluşturduğu Van Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi.
Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Van milletvekilleri ve Sivil Toplum kuruluşları üyeleri katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, mitingde konuştu. Güven, "Buradan Van'dan 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha çağrı yapmak istiyorum, Kürtlerin ileri gelenlerine, değerlerine, siyasi partilerine ve bütün kazanımlarına. Gelin birliğimizi gerçekleştirelim. Gelin birliğimizi sağlayalım. 21'inci yüzyılda statüsüz olan Kürtlerin statü sahibi olması için, kendi topraklarında özgürce yaşayabilmeleri için, ülke bütünlükleri içerisinde çözüm geliştirebilmesi için birlik geliştirmemiz lazım" dedi.
Konuşmaların ardından kalabalık, çalınan şarkılar eşliğinde yine halaylar çekti, ardından da dağıldı.
Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Van milletvekilleri ve Sivil Toplum kuruluşları üyeleri katıldı. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, mitingde konuştu. Güven, "Buradan Van'dan 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha çağrı yapmak istiyorum, Kürtlerin ileri gelenlerine, değerlerine, siyasi partilerine ve bütün kazanımlarına. Gelin birliğimizi gerçekleştirelim. Gelin birliğimizi sağlayalım. 21'inci yüzyılda statüsüz olan Kürtlerin statü sahibi olması için, kendi topraklarında özgürce yaşayabilmeleri için, ülke bütünlükleri içerisinde çözüm geliştirebilmesi için birlik geliştirmemiz lazım" dedi.
Konuşmaların ardından kalabalık, çalınan şarkılar eşliğinde yine halaylar çekti, ardından da dağıldı.
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