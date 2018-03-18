Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Van Büyükşehir Belediyespor - Yeni Orduspor Kulübü: 1-2

Arif KARAKAŞ/VAN,() STAT: Atatürk Şehir Stadyumu HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Fettah Yiğit (xx), Ertunç Kaplan (xx) ve Hakan Tezcan (xx) VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sefa Demirses (x), Serdar Cansu (x), Emre Toptan (x), Muhammet Serdar...

Van Büyükşehir Belediyespor - Yeni Orduspor Kulübü: 1-2

Arif KARAKAŞ/VAN,()

STAT: Atatürk Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Fettah Yiğit (xx), Ertunç Kaplan (xx) ve Hakan Tezcan (xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sefa Demirses (x), Serdar Cansu (x), Emre Toptan (x), Muhammet Serdar Yazıcı (xx), Fahrettin Bıyıklı (xxx), Burak Yılmaz (Gökhan Çakır) (xx), Zekeriya Çakırca (x), Haydar Deniz (Emrah Tacir) (xx), Gökhan Ünal (x), Mutlu İlengöz (x) Tayfun Aydoğan (Baran Basut) (x)
YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ: Osman Kurtuldu (xx), Mustafa Kayabaşı (Safa Yıldırım) (xx), Onur Ramazan Toprak (xx), Deniz Boztepe (xxx), Erhan Şengül (xxx), Fatih Özçelik (Tuncay Fındıkçı) (xxx), Burka Keskin (xx), Turan Yılmaz (xxx), Emre Kara (xxx), Kerim Bölük (xxx) İbrahim Alan (Serdar Karaduman) (xxx)
GOLLER: Dk.18,67 Turan Yılmaz (Yeni Orduspor Kulübü), Dk.60 Fahrettin Bıyıklı (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emre Toptan, Serdar Cansu, Serdar Yazıcı (Van Büyükşehir Belediyespor). Osman Kurtuldu, Mustafa Kayabaşı, Turan Yılmaz, (Yeni Orduspor Kulübü)

TFF 3'üncü Lig, 2'nci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Yeni Orduspor Kulübü'nü 2-1 mağlup oldu.  Van Büyükşehir Belediyespor bu skorla play-off umutlarını yitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Turan Yılmaz, topu kaleci Sefa’nın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1
60'ıncı dakikada Van Büyükşehir Belediyespor serbest vuruş kazandı. Tayfun topu ceza sahası içine kesti. Fahrettin Bıyıklı, şık kafa vuruşuyla top ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.
67'nci dakikada Yeni Orduspor atağında Turan Yılmaz fileleri bir kez daha havalandırarak kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetmeyi başardı. 1-2

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314