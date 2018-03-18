Van Büyükşehir Belediyespor - Yeni Orduspor Kulübü: 1-2

Arif KARAKAŞ/VAN,()

STAT: Atatürk Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Fettah Yiğit (xx), Ertunç Kaplan (xx) ve Hakan Tezcan (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sefa Demirses (x), Serdar Cansu (x), Emre Toptan (x), Muhammet Serdar Yazıcı (xx), Fahrettin Bıyıklı (xxx), Burak Yılmaz (Gökhan Çakır) (xx), Zekeriya Çakırca (x), Haydar Deniz (Emrah Tacir) (xx), Gökhan Ünal (x), Mutlu İlengöz (x) Tayfun Aydoğan (Baran Basut) (x)

YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ: Osman Kurtuldu (xx), Mustafa Kayabaşı (Safa Yıldırım) (xx), Onur Ramazan Toprak (xx), Deniz Boztepe (xxx), Erhan Şengül (xxx), Fatih Özçelik (Tuncay Fındıkçı) (xxx), Burka Keskin (xx), Turan Yılmaz (xxx), Emre Kara (xxx), Kerim Bölük (xxx) İbrahim Alan (Serdar Karaduman) (xxx)

GOLLER: Dk.18,67 Turan Yılmaz (Yeni Orduspor Kulübü), Dk.60 Fahrettin Bıyıklı (Van Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Emre Toptan, Serdar Cansu, Serdar Yazıcı (Van Büyükşehir Belediyespor). Osman Kurtuldu, Mustafa Kayabaşı, Turan Yılmaz, (Yeni Orduspor Kulübü)

TFF 3'üncü Lig, 2'nci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Yeni Orduspor Kulübü'nü 2-1 mağlup oldu. Van Büyükşehir Belediyespor bu skorla play-off umutlarını yitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Turan Yılmaz, topu kaleci Sefa’nın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1

60'ıncı dakikada Van Büyükşehir Belediyespor serbest vuruş kazandı. Tayfun topu ceza sahası içine kesti. Fahrettin Bıyıklı, şık kafa vuruşuyla top ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

67'nci dakikada Yeni Orduspor atağında Turan Yılmaz fileleri bir kez daha havalandırarak kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetmeyi başardı. 1-2

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