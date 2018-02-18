Van Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Bağcılarspor: 0 - 2

Arif KARAKAŞ/VAN,()

TFF 3'üncü Lig, 2'nci grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, bu hafta evinde konuk ettiği Anadolu Bağcılarspor'a 2-0 mağlup oldu.

STAT: Atatürk Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Rahman Kalyoncu (xx), Kadir Beyaz (xx), Ömer Tolga Güldibi (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (xx)- Fatih Nurullah Turan (xx), Emre Toptan (x) (Dk.74 Sergen xx), Fahrettin Bıyıklı (xx), Muhammet Serdar Yazıcı (xx), Gökhan Çakır (xx), Burak Yılmaz (xx) (Dk. 53 Mutlu x), Ömer Çetinbaş (x) (Dk.52 Ali Kuleli xx), Baran Basut (x),Tayfun Aydoğan (xx), Emrah Tacir (x)

ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak Onur (xx)- Güney Polat (xx), Halil İbrahim Mızrap (xx), Gökhan Çalışır (xx), Furkan Mehmet Tuncer (xx), Sezer Yıldırım (xx), Bertuğ Başdemir (xx), Özcan Aydın (xx) (Dk. 29 Ertuğrul), Berat Eyüpoğlu (xx) (Dk.84 Abdulsamet x), Sefer Sever (xx) (Dk. 64 Murat xxx), Recep Berk Elitez (xxx)

GOLLER: Dk.76 Murat, Dk.79 Recep (Anadolu Bağcılarspor)

SARI KARTLAR: Emrah, Serdar (Van Büyükşehir Belediyespor). Sezer, Halil, Güney (Anadolu Bağcılarspor)

KIRMIZI KARTLAR: Halil İbrahim Mızrap (İkinci sarı kart, Anadolu Bağcılarspor)

TFF 3'üncü Lig, 2'inci Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Anadolu Bağcılarspor'a 2-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

76'ncı dakikada Anadolu Bağcılarspor'da topla buluşan Murat rakiplerini çalımlayarak kaleci Onur’un solundan topu ağlarla buluşturdu ve konuk takım 1-0 öne geçti.

Golden sonra konuk takım ev sahibi ekibe karşı yoğun ataklar geliştirdi. Cezaalanı içerisinde topla buluşan Ertuğrul’un vuruşunda top kaleci Onur’dan döndü, topu tekrar alan Ertuğrul pası Recep'e verdi. Recep'in 79. dakikada attığı gol ile konuk takım 2-0 öne geçti.

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