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Van Büyükşehir Belediyespor-Altay: 2-2

Murat ÇAĞLAR / VAN, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx) Kemal Elmas (xx), Bülent Eraykutlu (xx) VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan Karabulut (xx)- Emrah (xx), İsmail Türkaslan (xx), Ali Kurt (xx), Abdullah (xx) (Dk.86 Burak), Gökhan...

Van Büyükşehir Belediyespor-Altay: 2-2

Murat ÇAĞLAR / VAN, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx) Kemal Elmas (xx), Bülent Eraykutlu (xx)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan Karabulut (xx)- Emrah (xx), İsmail Türkaslan (xx), Ali Kurt (xx), Abdullah (xx) (Dk.86 Burak), Gökhan (xx) (Dk.59 Orhan Pala xx), Nihat (xx), Medeni Bingöl (xx), Salih (xx), Emre Aktaş (xxx) (Dk.80 Berkay), Serkan (xx)
ALTAY: Serkan Demirol (xx)- Hayrullah (xxx), Necdet (xx), Ulaş (xxx) (Dk.62 Murat Uluç xx), Murat Türkkan (xxx), Halil Yılmaz (xxx), Emre (xx) (Dk.64 Halil Karataş xx), Hikmet (xx) (Dk.80 İhsan), İbrahim Akın (xxx), Atakan (xxx), Abdülkadir (xxx)
GOLLER: Dk.21 Emre Aktaş, Dk.54 (penaltı) Serkan Silan (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk.26 Abdülkadir Akyıldız, Dk.90 (penaltı) İbrahim Akın, (Altay)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Altay’la 2-2 berabere kaldı.
19'uncu dakikada Van Büyükşehir Belediyespor atağında Serkan'ın ortasında topla buluşan Emre ağlarla buluşturdu: 1-0.
25'inci dakikada Necdet'in sol kanattan ortaladığı topla ceza alanı içinde buluşan Abdulkadir topu şık bir vuruşla ağlara bıraktı: 1-1.
52'nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor Emre'nin ceza alanında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Serkan topu fileylere gönderdi: 2-1.
90'ıncı dakikada Altay Murat'ın ceza alanında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan İbrahim Akın topu ağlara bıraktı: 2-2.

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