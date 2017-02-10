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Van Büyükşehir Belediyesi'nde 190 personel açığa alındı

Orhan AŞAN/VAN, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, 190 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını...

Van Büyükşehir Belediyesi'nde 190 personel açığa alındı

Orhan AŞAN/VAN, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, 190 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, haklarında soruşturma açılan personelin görevden alındığını belirterek şunları söyledi:
"Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak. Sözleşmeli personelin de sözleşmelerini askıya aldık sadece. İşten çıkarılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu görevden uzaklaştırmalar bir tedbirdir, daha sonra iade edilebilir. Büyükşehir Belediyemizde işçi, memur dahil 190 civarında bir açığa alma söz konusu. Bu tedbir olarak yapılan bir işlem. Sonuçlanınca da gereken çalışmalar yapılacak. İlçe belediyelerimiz de kendi içinde bu tür çalışmalar yürütüyor"

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