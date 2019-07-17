Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan hakkında soruşturma

VAN, ()-VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Partili belediyelerin yardım talebini reddederek, başka illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında görev suçu kapsamında soruşturma izni verilmesi talebinde bulunduğu bildirildi