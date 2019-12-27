Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili (2)

VAN VE HAKKARİ'DE 443 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu Van ve Hakkari'nin ilçelerinde 443 toplam yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçeleri ile Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar'da 43 mahalle ile 89 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve çevresinde ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 27 köy 68 mezra, Yüksekova ilçesinin 47 köy, 75 mezra, Çukurca 2 köy, 2 mezra, Şemdinli 17 köy, 69 mezra, Derecik ilçesini ise 2 köy ve 2 mezrasını yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri Van ve Hakkari'de kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışını süreceğini söyledi.



