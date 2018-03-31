Van, açık hava sergisiyle rekora hazırlanıyor

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından açık hava çocuk resim sergisiyle, dünya rekoru denemesi yapılacak. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal," Yaklaşık 100 okula,11 bin civarında çocuğa, Van'ın kurtuluşu temalı resim yaptırdık. Bunun için de 'Dünya Çocuk Rekorları' sistemine girmek için müracaatımızı yaptık. Van'ın, bu etkinlikle dünya rekoru kıracağını ümit ediyorum" dedi.Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle YYÜ tarafından 2 Nisan'da düzenlenecek 'Van'ın Kurtuluşu' temalı açık hava çocuk resim sergisi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Van'ın 100 okulunda 11 bin öğrencinin yaptığı resimlerin sergileneceği sergi ile dünya rekoru kırılması hedefleniyor.Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, dünyanın en büyük açık hava çocuk resim sergisiyle ‘Dünya Çocuk Rekorları’nı kırarak unutulmaz bir etkinliğe imza atacaklarını belirterek, "Özellikle 2 Nisan 2018 tarihine mahsus olmak üzere, yaklaşık 10 etkinliğimizi bugüne yaydık. Bu etkinliklerden öne çıkacak en önemli etkinliğimiz şu olacak. Yaklaşık 100 okula 11 bin civarında çocuğa, Van kurtuluşu temalı resim yaptırdık. Bunun içinde ‘Dünya Çocuk Rekorları’ sistemine girmek için müracaatımızı yaptık. Bu noktada Van Valisinin destekleri oldu. Valilik, YYÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Dünya Çocuk Rekorlarına girmiş olacağız. Bu da, Van’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle yapılan etkinliklerde tarihe kayıtlı olarak geçmiş olacak" dedi.'120 SANATÇI İLE 120 ESER ETKİNLİĞİ YAPACAĞIZ'Birinci Dünya Savaşı'nda Van’dan Hoy cephesine cephane taşırken soğuktan donarak yaşamını yitiren 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına ‘120 sanatçı ile 120 eser’ etkinliği olacağını da anlatan Prof. Dr. Peyami Battal, şöyle konuştu:"Resim alanında etkin olan ülkemizdeki sanatçılarımızı buraya çağırdık. 120 Vanlı kahraman çocuğumuz var. Kurtuluş harbinde cepheye malzeme götürüp, dönerken yolda soğukta donarak şehit olan çocuklar anısına, 120 sanatçı ile 120 eser şekline dönüştürdük. Tanıtım filmimiz bitmiş durumda. Geçmişte Van kurtuluşu nasıl anılıyordu, buna ilişkin TRT’den de kayıtları aldırdık ve bununla ilgili güzel bir çalışma yapıldı. Bu da yine sergilenmiş olacak. Türkiye’de bu yıl itibariyle birçok kentin kurtuluşunun 100’ncü yılını yaşıyoruz. Ama burada Van’ı önemsedikleri için, Van adına da bir pul bastırmış oldular. 2 Nisan itibariyle elimizde olacak. Postaya gidip, Van temalı pulu mektuplarımızın üzerine yapıştırmak suretiyle PTT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür mektubumuzu postaya vereceğiz. Yine hatıra Van temalı pullarımızı PTT’den alıp çıkacağız. Uzun ve kalıcı olan etkinliklerden bir tanesi de, 100 bin fidan dikeceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte bu çalışmayı yapacağız. Kampüsümüzde oldukça güzel bir yeşillendirme oldu. Bunu 100 bin fidanla beraber orman haline dönüştürdüğümüz zaman Van YYÜ kampüsü, Türkiye’de orman içeriği açısından da önden gelen kampüslerden biri olacaktır."

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