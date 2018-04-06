Van'a 80 milyon liralık kent meydanı

VAN'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve tamamı 25 bin metrekare olan alan, kent meydanına dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 80 milyon liralık yatırım bütçesiyle gerçekleştirilecek olan projenin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Van'ın ilk kent meydanında bin araçlık yer altı otoparkı, oyun alanları ve sosyal alanlar, kafeler, restoranlar, kuru havuz, buz pisti, sergi alanları, sanat atölyeleri, anıt meydan, toplanma ve gösteri alanları gibi bölümler yer alacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun kentte göreve başladığı ilk günlerde müjdesini verdiği, 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' için çalışmalar başladı. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırım bütçesiyle gerçekleştirilecek projenin 2019 yılında tamamlanacağı belirtildi. Yoğun ve sıkışık bir kent merkezine sahip olan Van, bu proje sayesinde halkın rahat nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği bir alana kavuşuyor. Cumhuriyet Caddesi ve Müze Sokak arasında bulunan alandaki yapılar yıkılarak, yaklaşık 25 bin metrekarelik kent meydanı 2019'da Vanlıların hizmetine sunulacak.

Kent meydanı projesinin önemli vizyon projelerinden biri olduğunu kaydeden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, kent meydanı içinde kalacak mülklerin sahipleri ile görüşmelerin başlatıldığını, Hazine arazisi olan alanlarda ise ilk kazmanın kısa bir süre içinde vurulacağını belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin Van'a verdikleri özel desteklerle, Büyükşehir Belediyesi olarak kent tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda vizyon projelerimizden bir tanesi de Kent Meydanı Projesi'dir. Buradaki eksikliği ilk geldiğimiz günlerde tespit ettik ve halkımıza bu projenin müjdesini verdik. Bu müjdeyi verdikten sonra halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Kent Meydanı Projesi'ni uygulayacağımız 25 bin metrekarelik alanın 19 bin metrekaresi devlete aittir. Biz kendi alanımızla ilgili çalışmamızı başlattık. Geri kalan özel mülkiyet için ise esnafımızla bir araya gelerek onların görüşlerini aldık. Burada tekrar şunun altını çizmek istiyorum: Mal ve mülk sahibi olan hiçbir kardeşimiz mağdur edilmeyecek. O alanla ilgili bir değer tespit komisyonu, bir de uzlaşma komisyonu kurduk. Bu komisyonlar önce özel mülkiyet olan alanları değerlendirecek ardından da mülk sahipleriyle uzlaşma yoluna gidecek."

Kent Meydanı Projesi'nin Van'ın en öncelikli projesi olduğunu belirten Zorluoğlu, "Bu proje Van için uzun yıllar hizmet verecek, kente nefes aldıracak ve marka değer katacak bir projedir. Öncelik sıralaması yaptığımızda bu projemiz ilk sırada yer alıyor. O yüzden de çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bir taraftan kendi alanımızdaki çalışmaları yürütürken, öte tarafta kurduğumuz iki komisyon da özel mülkiyet olan alanlarla ilgili çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Normal şartlarda böyle bir alanın dönüşü çok zordur. Bizler de bu süreci iyi değerlendirerek, buraya kalıcı bir meydan kazandırma amacındayız. İnşallah 2019'un 15 Temmuz'unu burada idrak edeceğiz. Bu çalışmanın sonu hayırlı olacaktır. İnanıyorum ki Vanlılar, bu projeyi hayata geçirenlere dua edeceklerdir. Çünkü projeyi uygulayacağımız alanın büyük bir bölümü maalesef mezbelelik durumdadır. Projenin hayata geçmesiyle hem bu kötü görüntü ortadan kalkacak hem de Van, tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir meydana kavuşmuş olacak" dedi.



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