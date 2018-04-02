Van, 11 bin resimle 'Dünya Çocuk Rekorları' kitabına girdi

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 100 okuldan öğrencilerin çizdiği 11 bin resim, açık havada sergilendi. Sergi, 'Dünya Çocuk Rekorları' kitabına girmeyi başardı. Rekor belgesi, Dünya Çocuk Rekorları Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a teslim edildi.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında,Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ tarafından,'Van'ın kurtuluşu' temalı açık hava resim sergisi ve halk koşusu düzenlendi. Halk koşusunda 500 kişi ter döktü. Ardından, 100 okuldan 11 bin öğrencinin yaptığı resimlerin yer aldığı karma sergi açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrenciler ve vatandaşlar uzunluğu 2 kilometreyi bulan sergiyi gezdi. Van'ın en işlek caddelerinden biri olan İskele Caddesi'nin her iki tarafına dizilen 11 bin tablo, büyük ilgi gördü. Açık hava resim sergisi, Van'a gelen Dünya Çocuk Rekorları Hakem Heyeti tarafından da rekorlar kitabına alındı. Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr.Orhan Kural, sergiyi inceledikten sonra Dünya Çocuk Rekorları belgesini, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a birlikte imzalayarak teslim etti.

YYÜ Rektörü Battal, dünyanın en büyük açık hava çocuk resim sergisiyle 'Dünya Çocuk Rekorları'nı kırarak unutulmaz bir etkinliğe imza attıkları söyledi. Prof. Dr. Battal, "Van'ımız için yeni bir rekor kırılmış oldu. Kurtuluş temalı çocuklarımızın yapmış olduğu ve yaklaşık 10 binin üzerinde resmin yer aldığı sergimizle 'Dünya Çocuklar Rekorunu' aldık. Bu rekor sürecinde,emeği geçen başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu esnada büyük emekler veren tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ve bize rekora layık gören Orhan Kural hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

BU BAŞARI TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUR

Dünya Çocuk Rekorları Hakem Heyeti Başkanı Prof.Dr. Orhan Kural ise Van'ın 11 bin resimle 75'incisini düzenledikleri etkinlikte 'Dünya Çocuk Rekorları' belgesini almaya hak kazandığını belirterek, "Her yıl ayrı bir sevinç duyuyoruz. Bu sergide 11 bin tablo yer alıyor. Tahminimden çok daha başarılı buldum. Bu kadarını beklemiyordum. Sergiyi gezdik ve ayrı bir mutluluk duyduk. Dilerim Van'ın bu güzel başarısı bütün Türkiye'ye de örnek olur" diye konuştu.



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