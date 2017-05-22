Valla Kanyonu'na ziyaretçi akını

KASTAMONU'nun Pınarbaşı İlçesi'nde 800 metre derinliğe sahip 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu, yoğun ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Muratbaşı Köyü mevkisinde bulunan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın birleştiği bölgeden başlayarak Cide İlçesi'nde sona eriyor. 800 metre derinliğe sahip kanyonun toplam uzunluğu 12 kilometre. Girişi son derece zor olan kanyonun yan duvar yüksekliği 800 ile 1200 metreye ulaşıyor. Kanyonun sarp kayalıklarında kartal, akbaba, atmaca, doğan gibi tüm yabani hayvanları görmek mümkün. Pınarbaşı Kaymakamlığı, zorlu bir parkura sahip Valla Kanyonu'na izinsiz girilmesine izin vermiyor. İzin alındıktan sonra kanyon 2 günde geçilebiliyor.

Kanyon, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Ziyaretçiler, Muratbaşı Köyü Valla Mahallesi'ne ulaştıktan sonra 1.5 kilometre yürüyerek seyir kulesine ulaşıyor. İlçedeki Küre Dağları Milli Parkı'nda Horma Kanyonu ve Ilıca şelalesi de ilgi görüyor.

Küre Dağları Milli Park Müdürü Ahat Deliorman, Valla Kanyonu'nun Türkiye'nin ve dünyanın en uzun, en derin kanyonları arasında bulunduğunu söyledi. Deliorman, şöyle konuştu:

"Milli park sınırlarımızda yer alan Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası ve Ilıca Şelalesi'ne yaz ve kış aylarında çok sayıda turistimiz geliyor. Valla Kanyonu'na gelen turistlerin ulaşabilmesi için geçtiğimiz yıllarda seyir terası yapıldı. Ayrıca kanyonun iki arasına köprü yapılarak, turistlerin daha rahat ulaşabilirliğini sağlayacağız. Yine Horma kanyonundaki güzelliklerin turistler tarafından daha rahat görülebilmesi için eskiyen yürüyüş yerlerini yeniliyoruz. Turist sayısı her geçen gün daha da artıyor" dedi.



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