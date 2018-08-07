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Valiz satıcısının umudu bayram

KAYSERİ’de yaz tatilinde bekledikleri satışı yapamayan valiz satıcıları, umudu bu kez de Kurban Bayramı'na bağladı. Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Bankalar Caddesi çevresinde çanta, valiz işiyle uğraşan esnaf, yaz tatilinde umdukları...

Valiz satıcısının umudu bayram
KAYSERİ’de yaz tatilinde bekledikleri satışı yapamayan valiz satıcıları, umudu bu kez de Kurban Bayramı'na bağladı.
Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Bankalar Caddesi çevresinde çanta, valiz işiyle uğraşan esnaf, yaz tatilinde umdukları satışı yapamadı. Umutlarını yaklaşan Kurban Bayramı'na bağlayan esnaf, ürünlerine dikkat çekmek için sokağı valizlerle doldurdu. Satıcı Halit Yılmaz (22), vatandaşların özellikle tatile giderken valize ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Yaz tatilinde istediğimiz satışlar olmadı. Önümüzde Kurban Bayramı var, belki bu kez işlerde artış olur. 9 gün tatil söz konusu. Bu bayram tatilini değerlendirmek isteyenleri bekliyoruz. Bunun yanında gurbetçi vatandaşların da bu dönem ilgisi oluyor” dedi. Valizlerin fiyatının boyutuna göre değiştiğini ifade eden Yılmaz, “3 boy valizi almak isteyenlere özel kampanyamız var ve 300 TL’den satıyoruz. Bunun yanında eğer vatandaşlarımız tek almak isterse küçük boy 80, orta boy 120 ve büyük boy da 140 TL” dedi.

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