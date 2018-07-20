Valiyi karşılama kuyruğu

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, ziyaret için gittiği merkeze bağlı İçmeli köyünde kendisini karşılamak için yaklaşık 70 metre uzunluğunda kuyruk oluşturan vatandaşlarla el sıkıştı.

İlçe, belde, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, görüş ve taleplerini dinlemeye devam eden Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Merkez İçmeli köyü ve Çamardı ilçesine bağlı Kocapınar ile Orhaniye köylerini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, köy muhtarları ve ilgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu ziyaretlerin ilkini merkeze bağlı İçmeli köyüne gerçekleştiren Vali Yılmaz Şimşek, burada kendisini karşılamak için yaklaşık 70 metrelik kuyruk oluşturan köylülerle el sıkıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yatırımlardan bahseden Vali Şimşek, sorun ve talepleri dinledi.



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