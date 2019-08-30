Vali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti



Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği binasında tebriklerin kabulü töreni düzenlendi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililer Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu. Törene yabancı misyon şefleri, mülki ve idari amirler ile dini cemaat temsilcileri de katıldı.

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