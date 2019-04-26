Valilik: Esenyurt'ta yolda ve 9 katlı binada çatlaklar oluştu

İstanbul - İSTANBUL Valiliği'nden Esenyurt'taki olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.

