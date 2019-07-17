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Valiliğin ret kararına rağmen HDP'li belediyenin astığı tabela söküldü (2)

VALİLİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin astığı tabelayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi: "Diyarbakır Büyükşehir...

Valiliğin ret kararına rağmen HDP'li belediyenin astığı tabela söküldü (2)

VALİLİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin astığı tabelayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 19 Haziran 2019 tarihli ve 155 sayılı Belediye Meclis kararında Sur ilçesi sınırlarında bulunan 'İyaz bin Ganem' caddesinin adının 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilmesi kararı alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesi gereğince Valilik onayının alınması talep edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda İlhan Diken hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak' suçundan işlem yapıldığı ve 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığı tespit edilmiştir. Valilik makamının 16 Temmuz 2019 tarihli ve 17117 sayılı Onayı ile bahse konu meclis kararı Valiliğimizce reddedilmiştir. Herhangi bir işlem yapılabilmesi için belediyece makam oluru beklenmesi gerekirken, bu yapılmayıp alelacele cadde isminde değişikliğe gidilerek tabelanın Dr. İlhan Diken Caddesi olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesi gereğince yeni tabela asılması hukuka aykırı olup yapılan bu işlemler suç teşkil etmektedir. Buna istinaden, Valiliğimizce gerekli tutanak eşliğinde Dr. İlhan Diken isimli cadde tabelası sökülerek yerine 17 Temmuz 2019 günü saat 11.30 itibari ile İyaz bin Ganem cadde tabelası asılmıştır. Konu ile ilgili olarak ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur."
 

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