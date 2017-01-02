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Valiliği işgale giden darbeci askerlere yönelik iddianame kabul edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ne işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 asker hakkında hazırlanan iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ...

Valiliği işgale giden darbeci askerlere yönelik iddianame kabul edildi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ne işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 asker hakkında hazırlanan iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ne işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu, 14 rütbeli olmak üzere 90 asker hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede, şüphelilerin tamamı için, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. İddianamede ayrıca bir kısım şüpheliler için ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
DURUŞMALAR SİLİVRİ'DE...

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Tensip kararında tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmaların 13,14,15 ve 16 Mart tarihlerinde Silivri Cezaevi'nde görülmesine hükmetti.
 

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