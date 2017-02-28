Valiliği işgale giden askerlerin yargılanması başladı

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() FETÖ / PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 şüpheli askerin yargılanmasına başlandı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan 1. duruşmaya tutuklu Astsubay Yusuf Yıldız ve tutuksuz yargılanan 19 er katıldı. Duruşmada müşteki Maliye hazinesi avukatı ve müştekiler Gülseren Özbek ile Ayşe Akkuş hazır bulundu. 158 sayfalık iddianamenin okunmasının ardından tutuksuz yargılanan erlerin ifadesi alınmaya başlandı.



"HALK O TANKI DURDURAMAZDI"



Tutuksuz yargılanan er Gökhan Baysa bölükte 2 haftalık er olduğunu belirterek "Yat içtiması yapıyorduk. Bu sırada Uzman Çavuş Alparslan Karademir 5 dakika içerisinde pota altında tam techizatlı olarak toplanmamızı söyledi. Bölükte bir koşuşturmaca vardı. Komutanların hiçbiri çıkmamıştı. Valiliğe terör saldırısı olduğu söylendi. Kasalarla mühimmatı getirip önümüze koydular. 4-5 kişi mühimmatları şarjörlere basarak bize ikişer şarjör dağıttılar. Araçlara bindirdiler. Valiliğe gidip güvenliğini alacağımızı söylediler. Valilik önünde halkın toplandığını gördük. "Asker kışlaya","darbeci askerler" diye bağırıyorlardı. Darbenin ne olduğunu ilk defa duydum. Telefonla polisi arayıp halkın arasında kaldığımızı söyledik. Polisler geldi. Kimliklerini göstermesi üzerine silahlarımızı teslim ettik. Bizi karakola götürdüler. "Tankı halk durdurdu" diyorlar. Halk o tankı durduramazdı. Biz kendimiz durduk. Bizim de ailemiz dışarıda. Biz vatani görevimizi yapmak için askere gittik. Halk rahat etsin diye nöbet tuttuk" dedi.

"DARBE OLDUĞUNU BİLSEYDİM ASTSUBAYI ETKİSİZ HALE GETİRİRDİM"



Savunmasını yapan er Hasan Çaylı "Uzman Çavuş Özgür Akkaya -valiliği teröristler basmış polise yardıma gidiyoruz- diyerek Bölüğe silahları dağıttı. 1 günlük askere bile silah verdiler. Kasalarla mühimmatları getirip boş şarjörlere doldurmamızı söylediler. "Neler oluyor" dediğimizde "teröristler valiliği basmış polise yardıma gidiyoruz siz karışmayın " dediler. Tanka binip Topkule Kışlasından çıktık. Araç komutanım Yusuf astsubaydı . Elinde telefon vardı. Telefona bakarak beni yönlendiriyordu. Önümüze ilk gelen polislere yolu açtırıp devam ettik. 2. Polis çevirmesinde Yusuf astsubay araçtan inip polislerle bir şeyler konuştu. Ne olduğunu sorduğumda "onlar da emir almış biz de emir aldık" dedi "



"Ne emri" diye sorduğumda cevap vermedi. Halk önümüze geldi. Araca binip kilitledik. Daha sonra komutan ilerlememizi söyledi. Hareket etmem için zorladı. Emrine itaat etmemi söyledi. Ben de ilerledim. Darbe olduğunu bilseydim Yusuf astsubayı etkisiz hale getirirdim" dedi. Duruşmaya saat 14.00"de kadar ara verildi. Aranın ardından savunmaların alınmasına devam edilecek.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor..İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

